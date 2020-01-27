На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 26 января 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге и востоке местами сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается метель, местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Атырауской областях местами метель.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, местами 23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра до 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Жамбылской, Павлодарской областях местами – низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Актюбинской области местами 25 метров в секунду.

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