Верховным муфтием Казахстана избран Наурызбай кажы Таганулы

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на внеочередном ІХ Курултае Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз предложил кандидатуру Наурызбая кажы Таганулы на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия Казахстана, передает Kazakhstan Today.

300 делегатов курултая, единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбая кажы Таганулы Верховным муфтием.

Наурызбай кажы Таганулы в качестве моего первого заместителя реализовал очень много благих проектов. У него огромный опыт работы в сфере религии. Уверен, что Наурызбай кажы Таганулы придаст новый импульс деятельности Духовного управления и благим инициативам", - отметил Серикбай кажы Ораз.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высоко оценил работу Серикбая кажы Ораза за 2017-2020 годы, пожелал успехов на новой должности председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы.

300 делегатов со всех областей, проголосовав за мою кандидатуру, выразили свою надежду, избрали меня Верховным муфтием. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать их надежду. У нас имеется несколько масштабных запланированных проектов. Как вам известно, 12 января 2020 года исполнилось 30 лет со дня его основания Духовного управления мусульман Казахстана. В рамках данного события нами планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, которые трудились во благо народа, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог 30 населенным пунктам, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, проделать ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам, а также провести другие мероприятия. Поэтому призываю всех принять активное участие и содействовать благому делу", - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал первым заместителем председателя ДУМК, главным имамом мечети "Хазрет Султан".

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