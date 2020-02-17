Жителей Алматы предупредили о возможном сходе снежных лавин

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы предупреждает, что на склонах гор в бассейнах рек Киши Алматы и Улкен Алматы 16 февраля возможен сход снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши Алматы и Улкен Алматы 16 февраля возможен сход снежных лавин", - информирует ведомство.

Также сообщается, что аномальный снегопад вызвал падение деревьев. По данным ДЧС, в двух из девяти случаев ветки упали на машины. Пострадавших нет.

Ведомство не рекомендует поездки в горы и выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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