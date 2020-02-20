Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 20-22 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Теплые атмосферные фронты, связанные с Атлантическим циклоном, перемещаясь через северную половину Казахстана, вызвали повсеместно снегопады и метели, а также значительное повышение температуры воздуха. Ночная температура воздуха повысилась до 0 - минус 5 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

В ближайшие сутки влияние фронтов ещё сохранится, а затем они уйдут на юг Западной Сибири. И большая часть территории Казахстана окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому в последующие дни снег, преимущественно небольшой, ожидается лишь в отдельных районах республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства