Клиенты штурмуют офисы сети ломбардов в нескольких городах Казахстана

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Клиенты штурмуют офисы ломбардов в нескольких городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Масштабы вложений поражают: люди, как выяснилось, даже продавали дома и все до копейки относили в контору. Теперь клиенты в панике пытаются открыть сейфы в опустевших кабинетах. В полиции просят людей срочно писать заявления, сообщает телеканал КТК

В частности, десятки жителей Тараза устроили переполох в офисе компании "Гарант 24 ломбард". Клиентам здесь обещали невероятно высокие доходы: всего за несколько месяцев вдвое больше вложенных средств. В результате в ломбард несли даже последние деньги.

В ломбарде у меня выкупили дом за 12 млн тенге. Часть этих денег я получил в течение двух месяцев. Потом 5 млн обратно вложил. А в итоге ни копейки уже не смог вернуть. Дом мой продали другому клиенту", - рассказал Серик Бекбауов.

Здесь не только я. Здесь знакомые знакомых звонят, в обморок падают. У другой инсульт. Это же не шутки! Люди дома продают. По 20 миллионов вкладывают!" - поделилась в свою очередь Саида Елубекова.

Два дня назад компания остановила свою бурную деятельность. Сотрудники исчезли, кассы закрылись. Вкладчики требуют, чтобы им хотя бы вернули собственные вложения.

Среди потенциальных потерпевших оказались даже бывшие полицейские. Пенсионерка МВД Любовь Скулидина отдала почти все, что копила.

Я бы им самую высшую меру наказания присудила. Люди прямо плачут. Я последние деньги, 500 тысяч и 400 тысяч. Я их копила с пенсии по 10, по 15 тысяч в месяц", - рассказала она.

В аналогичной ситуации оказались вкладчики актюбинского филиала этой же компании. Больше ста человек накануне пытались забрать деньги, но в конторе уже не оказалось ни одного сотрудника. В итоге люди бросились к сейфам. Правда, ничего не унесли. Ситуация накалилась так, что полиции пришлось вызывать спецназ.

По словам силовиков, в деятельности ломбарда усмотрели мошеннические схемы. Людей просят немедленно написать заявления.

Будем осуществлять проверку, кто нанимал этих лиц. Сейчас все полностью устанавливается. По розыску представителей меры принимаются сейчас. Устанавливаем учредителей", - сообщил и. о. начальника управления полиции Актобе Зиядин Кунбасов.

Между тем в уральском филиале компании сотрудники пока не скрываются и даже охотно дают комментарии. Директор местного представительства утверждает, что все происходящее якобы временный ажиотаж: просто в кассе не осталось денег, а вкладчикам нужно подождать.

Ну, просто деньги нам не пришли. Инкассации не было сегодня. Люди не могут получить свои вклады", - заявил региональный директор компании в Уральске Юрий Афонин.

Между тем в соседнем Актау и Атырау в настоящий момент тоже переполох в офисах этого же ломбарда. Здесь конторы также опустели. А люди в панике уже пишут заявления в полицию.

В свою очередь, "Ак Жайык" сообщает о том, что 21 февраля атырауские вкладчики еще одного ломбарда - ТОО "HOME AVTO INVEST" - собрались возле его офиса с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость. Здесь, похоже, сработал "принцип домино": люди уже знали о тяжёлой ситуации в городе с "Нур-Али Капитал" и "Гарант 24 Ломбард" и встревожились. Не успокоило их и оперативно опубликованное в соцсетях видео с уверениями, что проблем нет, можно забрать вклады в любое время.

Самые решительные пошли на безрассудный шаг - фактически взяли в заложники директора ломбарда. Его держат в одной из квартир 5-этажки возле драмтеатра и обещают отпустить только после того, как им вернут вклады.

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