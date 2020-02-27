Лига потребителей: вас отключат от электроэнергии при задолженности даже в 1 тенге

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Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцам грозит отключение электроэнергии при задолженности даже в 1 тенге с повторным подключением минимум за 6730 тенге, передает Kazakhstan Today.

Если у вас имеется задолженность по электроэнергии хоть 1 тенге, вас отключат от электроэнергии и за повторное подключение вам придется заплатить от 6730 тенге!" - заявили в Лиге потребителей Казахстана.

Как пояснили в организации, 24 февраля 2020 года вступил в силу приказ №43 министра энергетики РК, который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией.

По информации Лиги потребителей, согласно принятым поправкам, энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

2) нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

3) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую заявку на прекращение (ограничение) поставки электроэнергии, письменно предупредив потребителя электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за пять рабочих дня до прекращения поставки электроэнергии.

Ранее энергоснабжающая организация должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация отправки уведомления вышеуказанными способами, подчеркнули в Лиге.

Также отмечается, что стоимость повторного подключения составит для физических лиц в квартире - 6730 тенге, физлиц в частном доме - 10 115 тенге, юридических лиц - 11 606 тенге. Процедура подключения занимает два рабочих дня.

Кроме того, в соответствии с Гражданским процессуальным Кодексом, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию передано в ведение нотариусов (исполнительная надпись). Расходы за совершение исполнительной надписи составят 1,5 МРП (3977 тенге), в случае задолженности свыше 200 тыс. тенге - 3% от суммы задолженности.

Либо предусмотрены судебные издержки в случае подачи искового заявления в суд в размере 3% от суммы задолженности.

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