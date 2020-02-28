Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пятницу в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации Казгидромета, 28 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед и метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман и юго-западный ветер, местами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду. В Актау также ожидаются ветер юго-восточный до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, днем пыльная буря, говорится в штормовом предупреждении.

В Костанайской области 28 февраля местами ожидаются туман, гололед и низовая метель. Ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Костанае ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске в пятницу днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

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