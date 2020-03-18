Еще двое заболевших коронавирусом прибыли в Алматы из Москвы и Сеула

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев сообщил еще о двух зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции в городе, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 15 марта, в Алматы выявили еще два случая коронавируса. Первый пациент - это супруга ранее госпитализированного мужчины, они оба прибыли в Алматы из Москвы. Они были ранее изолированы. У нее подтвержден коронавирус. Второй пациент - мужчина, который прибыл рейсом Сеул - Алматы 13 марта. Он, как и все пассажиры, находящиеся на борту, был сразу же изолирован в провизорный стационар на 14-дневный карантин. Все, близко контактировавшие с больными, помещены на карантинизацию", - сообщил Тлеухан Абилдаев на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы.

Напомним, первые два пациента в коронавирусом прибыл из Германии, третий - из Москвы.

В настоящий момент у 4 пациентов состояние удовлетворительное, у двоих средней степени тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия", - пояснил Т. Абилдаев.

Отмечается, что все медорганизации города имеют необходимые запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения для выявления и лечения коронавируса, медработниками соблюдаются строгие меры предосторожности.

Напомним, для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют 7 провизорных медицинских организаций. Для изоляции на карантин проводится работа по разворачиванию на 7 объектах.

На сегодня по городу на карантине по 1А категории в многопрофильных стационарах находятся 704 человека", - сказал Т. Абилдаев.

В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска и госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп.

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