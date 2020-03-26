Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - В Алматы введены дополнительные ограничительные профилактические и противоэпидемические меры с сохранением ранее установленных ограничений, передает Kazakhstan Today.

Во избежание массового скопления людей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Алматы Оперативным штабом Алматы по согласованию с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан решено с 26 марта текущего года ввести дополнительные ограничительные меры с сохранением ранее установленных ограничений", - сообщили в акимате города.

По информации премсс-службы, "таким образом, в рамках чрезвычайного положения на период действия режима карантина в Алматы с 26 марта включительно должна быть приостановлена работа следующих объектов торговли и сферы услуг:

- непродовольственные торговые центры (менее 2000 квадратных метров), отдельно стоящие непродовольственные магазины, а также автосалоны, салоны продаж автозапчастей и цветочные павильоны;

- объекты сферы услуг: химчистки, прачечные, фотоателье, фотосалоны, оптики, ломбарды, агентства по недвижимости, автомойки, станции технического обслуживания".

В пресс-службе напомнили, что "также сохраняется ранее установленный режим работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов" (до 22.00), с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер, и закрыты такие объекты, как:

- непродовольственные торговые рынки;

- крупные торгово-развлекательные центры, торговые дома, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные центры (бильярдные залы, караоке, боулинг центры, компьютерные и интернет-клубы и др.) с массовым скоплением людей, за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- некоторые объекты услуг: салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты, бани, сауны, СПА-центры, аквапарки, бассейны, солярий, тиры, стрельбища, фитнес-залы, тренажерные залы, в том числе для занятия йогой, спортивные клубы и др".

Вместе с тем в городе продолжают работу объекты, торгующие продовольственными товарами, лекарственными препаратами и другие объекты, на которых не распространяются вышеуказанные ограничения.

Все эти меры направлены на усиление максимальной защиты жителей города от возможности заражения вирусом COVID-19 посредством снижения активности передвижения в городе Алматы. При этом были учтены успешные примеры зарубежных стран по недопущению распространения COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Акимат Алматы по-прежнему призывает всех жителей и компании города к максимальной изоляции и переходу на удаленный режим работы с соблюдением санитарных и дезинфекционных мер", - подчеркивается в сообщении.

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