Акимов двух районов назначили в ВКО

Усть-Каменогорск. 6 апреля. Kazakhstan Today - Двух новых районных акимов назначили в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы региона на должность акима Глубоковского района назначен Ерлан Аймукашев, акимом района Алтай назначен Каликан Байгонусов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Ерлан Аймукашев в разные годы работал помощником акима Павлодарской области, премьер-министра Республики Казахстан, занимал должность руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, был акимом Усть-Каменогорска и первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Каликан Байгонусов работал заместителем акима Катон-Карагайского района, акимом Бескарагайского, Катон-Карагайского и Глубоковского районов.

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