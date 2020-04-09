Осадки ожидаются на большей части Казахстана в среду

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 8 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины Атлантического циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед, на юге - гроза, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются туман, пыльная буря, местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях местами - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области ночью порывы 25 метров в секунду.

В Актюбинской, Алматинской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман.

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