Аэропорт Алматы опроверг информацию СМИ относительно предполагаемой кражи груза

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Аэропорт Алматы выступил с официальным заявлением относительно предполагаемой кражи гуманитарного груза, передает Kazakhstan Today.

В связи с публикациями в социальных сетях относительно предполагаемой кражи в Международном аэропорту Алматы части гуманитарного груза, предназначенного для Польши, поясняем следующее. В период с 12 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года воздушное судно АН-225 "Мрия", зафрахтованное для доставки из Китая в Польшу средств медицинского назначения, действительно совершало посадку в Международном аэропорту Алматы для дозаправки - по пути из Украины в Китай и по пути из Китая в Польшу. Оба раза производилось открытие носовой части воздушного судна для выгрузки с борта технического средства "водило", предназначенного для отбуксировки лайнера на стоянку", - говорится в заявлении на странице воздушной гавани в Facebook.

Как подчеркнули в аэропорту, несанкционированная выгрузка груза во время транзитной стоянки в Международном аэропорту Алматы даже теоретически невозможна: во время открытия носовой части рядом с бортом присутствовали, помимо сотрудников различных технических служб аэропорта, члены экипажа, командир которого несет персональную ответственность за сохранность груза, представители пограничной и таможенной служб РК.

Кроме этого, все стоянки на перроне Международного аэропорта Алматы находятся под непрерывным круглосуточным видеонаблюдением, видеозаписи сохраняются в течение месяца.

Учитывая вышеперечисленные факты, уверены, что данная информация является фейковой и абсолютно не соответствующей действительности. Это косвенно подтверждают также и два фактора ниже: данные о тоннаже груза в польских СМИ изначально преподносились в искаженном виде: со ссылкой на Министерство государственных активов Польши борт должен был доставить 400 тонн гуманитарного груза, притом что максимальная грузоподъемность АН-225-250 тонн; неизвестный автор изначальной публикации, задавшись вопросом: "Если должны были доставить 250 тонн, а доставили лишь 96 тонн, то где остальные 154 тонны?" - не учел то, что в Польшу были доставлены в основном медицинские средства индивидуальной защиты - маски, комбинезоны и так далее, то есть груз, который занимает большой объем, но имеет меньший вес", - указано в сообщении аэропорта.

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