Проповеди и лекции во время Рамадана можно прослушать в режиме онлайн

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В связи с введением чрезвычайного положения посещение мечетей временно ограничено. Однако в режиме онлайн, не выходя из дома, можно прослушать проповеди и лекции, сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

Духовное управление мусульман Казахстана планирует реализовать следующие проекты в священный месяц Рамадан:

- В течение 30 дней в студии "Хикмет ТВ" пройдут онлайн-лекции с имамами;

- На сайте Духовного управления мусульман Казахстана www.muftyat.kz добавлена вкладка "Энциклопедия Рамадана";

- Весь месяц Рамадан через "Хикмет ТВ" будет происходить трансляция одночасового чтения Корана под сводом мечети "Хазрет Султан", а в священную ночь Лейлят аль-Кадр, Ночь Предопределения, или Кадір тунi, пройдет полное прочтение Корана;

- На Инстаграм странице muslim.kz каждый день в течение 15 минут будут проводиться молитвы под сводами мечети "Хазрет Султан";

- График Рамадана областных центров и районов, городов, поселков на казахском и русском языках размещен на сайте www.muftyat.kz.

В этом году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения – Кадір тунi с 19 по 20 мая.

В ночь с 19 по 20 мая наступает Кадір туні. 24 мая мы совершим айт намаз", - сказал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

В ходе брифинга заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров сообщил, что медики, представители правоохранительных органов и вооруженных сил могут отложить оразу (пост) во время Священного месяца Рамазан.

Мы очень благодарны медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые сейчас заняты тяжелой работой, к примеру, металлургам, если нет возможности держать оразу, могут отложить его на другое время", - сказал он.

Кроме того, спикеры сообщили, что во время священного месяца Рамазан казахстанцы смогут совершить пожертвования через мобильные приложения.

В текущем году во время священного месяца Рамазан пожертвование пітір садака и зекет можно будет совершить через приложения Каспий банка, Народного банка и посредством Киви-кошелька", - сообщил заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, отметив, что по этому вопросу ведутся переговоры и с другими банками.

Кроме того, верховный муфтий Казахстана ответил на вопрос, можно ли пользоваться антисептиком и спиртом во время поста ораза.

Да, можно. В целях профилактики коронавируса используются антисептики и спирт. Это не испортит ваш пост. Это ведь непростая ситуация, это чрезвычайное положение. В таких ситуациях поддерживается использование некоторых вещей для защиты своего здоровья", - сказал он.

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