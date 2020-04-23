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Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане в ближайшие дни

22.04.2020, 16:09 37342
Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" предоставил прогноз погоды в Казахстане на 23-25 апреля, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, в ближайшие дни на большую часть Казахстана будет оказывать влияние ложбина Северного циклона, в связи с чем ожидаются дожди с переходом в снег, местами сильные, порывистый ветер в северной части страны. 
 

23 апреля местами прогремят грозы, возможно выпадение града. Затем в тыл циклону будет смещаться холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.

 

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