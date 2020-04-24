Яндекс Такси вынесли предостережение в связи с заявлением о росте спроса на поездки

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В связи с публичным заявлением исполнительного директора ТОО "Яндекс. Такси Казахстан" Т. Шапиева о планируемом увеличении спроса на поездки, что окажет влияние на рост цен на услуги такси, антимонопольный орган вынес предостережение, передает Kazakhstan Today.

Согласно предостережению, подобные публичные заявления о планируемом поведении на товарном рынке могут привести к повышению цен на услуги такси, если субъекты рынка воспримут их как руководство к действию", - пояснили в Комитете по защите и развитию конкуренции.

Кроме этого, в связи с повышением цен на услуги такси в Алматы и других регионах республики действия субъектов рынка рассматриваются на предмет наличия признаков ценового сговора.

В случае их установления антимонопольным органом будут приняты дополнительные меры реагирования.

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