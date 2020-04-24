Аким Алматы ознакомился с проектами по благоустройству и озеленению города

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Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с проектами по благоустройству и озеленению общественных пространств, передает Kazakhstan Today.

Проекты будут реализованы в рамках программы "Дорожная карта занятости". Как написал Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram , основной акцент при реализации проектов по благоустройству и озеленению общественных пространств будет сделан на микрорайонах "Нового Алматы".

Только в Алатауском районе запланировано сразу 20 проектов, в том числе по строительству рекреационной зоны в микрорайоне Карасу, ремонту скверов в микрорайонах Шапагат и Зердели. Такая же работа будет проведена и в других районах", - отметил аким.

По его словам, для комфортного времяпрепровождения горожан предусматривается благоустройство пешеходных зон и прилегающих к МЖК территорий, возведение детских и воркаут площадок, ремонт арычной системы и освещения.

Поручил обеспечить использование материалов высокого качества, чтобы скамьи, фонарные группы, элементы оформления были удобны и служили долгое время, соответствовали архитектурному облику существующих и вновь создаваемых городских пространств", - рассказал Сагинтаев.

По информации пресс-службы акима Алматы, по направлению "Благоустройство населенных пунктов" будет реализовано 125 проектов с созданием 12,5 тыс. рабочих мест. В целом в текущем году по "Дорожной карте занятости" на 214 проектах будут трудоустроены 26 тыс. горожан.

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