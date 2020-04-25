В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период с 24 по 30 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне - выше 2500 метров) в период с 24 по 30 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Гражданам не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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