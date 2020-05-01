Выявлен редкий синдром на фоне коронавируса у детей

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Специалисты сообщили о редком воспалительном синдроме среди детей на фоне пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.



В Великобритании представители национальной системы здравоохранения (NHS) оповестили врачей страны о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом. У некоторых пациентов тест на коронавирус был положительным, в ряде случаев - отрицательным, при этом есть признаки того, что у некоторых детей выработались антитела к инфекции, сообщает ForPost.



По словам главы Министерства здравоохранения Франции Оливье Верана, в стране у 15 детей были проблемы с пищеварением, высокая температура и общий сосудистый воспалительный синдромом. Также было установлено, что некоторые маленькие пациенты являются носителями коронавируса, сообщил France Info.



Воспалительный симптом, рост случаев которого зафиксировали в Великобритании среди детей, может быть одним из симптомов коронавируса, но в России таких случаев пока не было, заявила доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.



"По России таких данных нет, действительно, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции", - сказала Руженцова РИА Новости.



Ранее благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society в Twitter со ссылкой на письмо NHS сообщила, что представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом.



Кроме того, как стало известно, от коронавируса мужчины умирают в два раза чаще, чем женщины. Мужчины тяжелее переносят коронавирус, при этом заражаются COVID-19 мужчины и женщины одинаково часто. К такому выводу пришли китайские медики, сообщает ТАСС.



Врачи еще в январе обнаружили, что смертность от коронавируса среди мужчин вдвое выше, чем количество случаев летального исхода среди женщин. Биологи связывают это с тем, что в клетках легких мужчин больше рецепторов белка ACE2, через которые вирус проникает в клетки человека.



Ранее сообщалось, что китайские ученые открыли еще один путь заражения COVID-19. Они смогли выделить новый рецептор, молекулы которого атакует вирус, - CD147. Его используют для проникновения также плазмодии малярии и возбудители атипичной пневмонии.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства