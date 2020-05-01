На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 30 апреля 2020 года ожидаются дожди, предает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юго-востоке в горных районах сильные. Местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области возможен град.

В Алматинской области днем местами возможен град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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