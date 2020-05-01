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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

30.04.2020, 08:34 7237
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 30 апреля 2020 года ожидаются дожди, предает Kazakhstan Today.
 

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юго-востоке в горных районах сильные. Местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области возможен град. 
 
В Алматинской области днем местами возможен град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами возможен град. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

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