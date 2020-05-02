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Медик, находящийся на карантине по причине заболевания коронавирусом, не должен терять источник дохода - Биртанов

01.05.2020, 15:38 9505
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов провел онлайн-встречу с медработниками центральной городской клинической больницы Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Дело в том, что сотрудники больницы написали эмоциональный пост по выплатам компенсаций, где указали, что заразились во время работы, заразились от пациентов. В связи с чем сотрудники больницы претендуют на выплату компенсаций. Мы разобрали каждый пункт их обращения", - рассказал Биртанов в Facebook.

 
В совещании приняли участие заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, представители Министерства труда и соцзащиты РК, руководитель управления здравоохранения Алматы, представители профсоюзных организаций здравоохранения и медицинские работники больницы.
 
Министр здравоохранения еще раз обратил внимание на приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК №129 от 9 апреля 2020 года, в котором даются все полномочия по созданию комиссий, которые изучат обстоятельства по выплатам медикам на передовой надбавок по фактам заражения на рабочем месте и вынесут итоговое решение. Согласно решению этих комиссий, организовываются выплаты. Затем списки заразившихся COVID-19 направляются в ГК "Правительство для граждан".
 

Напоминаю, что в состав независимой комиссии включаются представители акимата, территориального подразделения КККБТУ (в лице главного государственного санитарного врача области, города республиканского значения и столицы), местного органа государственного управления здравоохранением области, города республиканского значения и столицы, местного органа государственного управления по вопросам занятости и социальной защиты области, города республиканского значения и столицы, партии Nur Otan, неправительственных организаций, представляющих интересы медицинских работников", - сказал Биртанов.

 
Он также призвал лидеров общественного мнения, журналистов быть участниками дискуссии, отмечая, что самое главное во время разрешения ситуации - транспарентность. 
 

И еще один важный момент: если медики по причине заболевания коронавирусной инфекцией находятся на карантине, они не должны терять источник дохода, все должно оплачиваться как полагается", - подчеркнул глава МЗРК.

 
Он отметил, что председатель комиссии избирается из числа членов комиссии большинством голосов ее членов. Председателем комиссии рекомендуется определить должностное лицо акимата не ниже заместителя акима. И только после решения этой комиссии будут приняты окончательные объективные меры по выплатам.
 

Коллег местного исполнительного органа и управления здравоохранения прошу поскорее решить сложившуюся ситуацию, чтобы помочь медикам в тяжелое время справиться с навалившимися на них проблемами. По вопросу противочумных костюмов - проверим в самое ближайшее время. Здесь хочу подчеркнуть, любое руководство больницы обязано обеспечивать средствами индивидуальной защиты своих медицинских работников", - добавил Биртанов.

 
Обращаясь к медикам, он попросил их до результатов решений комиссии соблюдать спокойствие.
 

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