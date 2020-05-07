Антикоррупционная служба Алматы и волонтеры поздравили ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы и волонтеры "Акселератора добра" поздравили ветеранов Второй мировой войны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Для меня большая честь лично поздравить ветеранов с праздником Победы! Мы всегда готовы оказать помощь и поддержку!", - отметил глава антикоррупционного ведомства Алматы Ныгмеджан Сапаров.

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители Антикоррупционной службы Алматы и волонтерское движение "Акселератор добра" поздравили ветеранов.

Этот великий день - напоминание о силе и мужестве, героизме и непоколебимой воле наших ветеранов.

В канун праздника сотрудники департамента и волонтеры оказали помощь нашим ветеранам и принесли продовольственные корзины.

Представители ведомств поздравили с наступающим праздником ветеранов, которые на полях сражений приближали Победу, не щадя своих жизней.

Вручая подарки, руководитель Антикорслужбы Алматы Ныгмеджан Сапаров подчеркнул: "Вы героически сражались в ожесточенных боях, вы мужественно переносили все тяготы и лишения военных лет, вы так хотели, чтобы мы жили в мире и согласии. Спасибо вам за Победу, за вашу беззаветную любовь к Родине!"

Дорогие ветераны! По своим масштабам Великая Отечественная война не знает себе равных. Она стала величайшим испытанием для всего народа. Это воистину всенародный праздник. Ваши подвиги всегда будут в нашей памяти, и мы сделаем всё, чтобы молодое поколение знало и помнило о наших героях. Желаю Вам, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой", - отметила руководитель общенационального движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" Айнур Сабитова.

Ветераны, в свою очередь, тоже выразили благодарность.

Большое спасибо за то, что поддерживаете нас, не забываете. Мы живем в миролюбивой стране, где нам спокойно, и это радует. Дай бог, чтобы и в дальнейшем мы жили в мире и согласии", - поделился ветеран Зулхарнай Сеилов.

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