В Акмолинской области стартовали челленджи, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кокшетау. 8 мая. Kazakhstan Today - В условиях чрезвычайного положения сфера культуры региона продолжает дарить праздничное настроение жителям посредством социальных сетей, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В преддверии 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Акмолинской области запущены челленджи, направленные на нравственное воспитание подрастающего поколения на примерах мужества советского народа и величия народного духа, ответственности и гордости за свою родину.

Онлайн-проект "Умытуга болмайтын, Улы Женіс туралы олендер топтамасы", в котором участники под единым хештегом #УлыЖеніске75жыл читают 75 стихотворений о войне, стартовал 9 апреля. В нем приняло участие уже порядка 30 кокшетауцев. Чтение стихотворений о войне завершится 9 мая.

По словам директора информационно-библиотечной системы Кокшетау Айгуль Абишевой, в челлендже принимают участие жители города, постоянные читатели библиотек, студенты вузов, учащиеся колледжей и средних школ.

Создавая этот онлайн-проект, мы хотели сказать: чтим память и отдаем дань уважения бессмертному подвигу тех, кто в те тяжелые годы доказал всему миру, что любовь к Родине сильнее самого жестокого врага. Ведь они - пример для нынешнего поколения, пример любви к своему Отечеству, пример патриотизма", - подчеркнула организатор.

Также набирает популярность рубрика "Женіс сарбаздары" на страницах социальных сетей Акмолинского областного краеведческого музея, где с 9 января публикуются биографии акмолинцев - героев Советского Союза. Сегодня любой желающий сможет ознакомится с биографиями и интересными фактами 40 знаменитых земляков.

Аналогичный онлайн-каталог "Ерлікке тагзым" о ветеранах области запущен на официальной странице Инстаграм Молодежного ресурсного центра. Материалы о военных подвигах участников Великой Отечественной войны присылают их родственники.

К слову, данные онлайн-проекты набирают популярность среди населения в социальных сетях.

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