В Алматы для въезжающих в город жителей области будут предприняты более действенные меры эффективной профилактики

Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - В Алматы для въезжающих после 11 мая в город жителей области, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус, будут предприняты другие, более действенные меры для эффективной профилактики, такие как фильтр и внедрение экспресс-диагностики, сообщил главный государственный санитарный врач города, передает Kazakhstan Today.

Нельзя сказать, что в Алматинской области нет лабораторий. У них есть одна стационарная лаборатория, передвижная лаборатория. Просто большое количество, и, если мы соберем все лаборатории нескольких даже областей, количество тех, кто будет въезжать в город очень большое, это будут огромные, огромные очереди. Думаю, что будут предприняты другие, более действенные меры для эффективной профилактики, это может быть и фильтр, и внедрение экспресс-диагностики. На сегодня, конечно же, блокпосты имеются, проводится дистанционная термометрия, опрос", - сообщил в эфире телеканала Алматы главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, подчеркнув, что стоит подождать постановления главного государственного санитарного врача республики.

По информации главного санврача, сразу решить эту проблему "сегодня никакой регион не сможет, в первую очередь Алматы и Нур-Султан, поскольку извне будет поступать большое количество (тех), которые хотят вернуться на свои рабочие места. На сегодня выполнить такой объем лабораторных исследований, которые надо делать в короткие сроки, за 2-3дня, невозможно", причем, по данным Ж. Бекшина, наладить работу мобильных ПЦР-лабораторий, у которых небольшая производительность, на все въезды в Алматы, невозможно.

Кроме того, Ж. Бекшин рассказал о дальнейших действиях по поддержанию режима карантина после 11 мая, которые будут основываться на основополагающем постановлении главного санитарного врача республики в соответствии с текущей ситуацией и местными условиями.

Естественно, мы будем добавлять те моменты, которые не оговорены в базовом постановлении. Конечно, мы просим их неукоснительно соблюдать… Заболеваемость еще регистрируется, и те ограничения, требования и правила, которые рекомендуют эпидемиологи, должны соблюдаться", - отметил глава службы.

При этом главный государственный санитарный врач города не исключает возможности прихода второй волны COVID-19 осенью этого года.

По его словам, подобное "мнение имеет почву, потому что коронавирусная инфекция тоже относится к остро респираторным вирусным инфекциям. Но, как правило, ОРВИ у нас начинается в холодный период времени, то есть с осени на начальный период зимы. Естественно, я тоже такого мнения, что вторая волна ОРВИ может начаться и в осенний период".

Между тем еще 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане: в Нур-Султане - 13, Алматы - 27, Шымкенте - 6, Алматинской области - 7, Туркестанской области - 6, Павлодарской области - 3, Костанайской области - 2, Жамбылской области - 9.

В результате число выздоровевших на 10 Мая 2020 выросло до 1901: в городе Нур-Султане - 395, городе Алматы - 418, городе Шымкенте - 127, в Акмолинской области - 90, Актюбинской области - 54, Алматинской области - 70, Атырауской области - 91, Восточно-Казахстанской области - 13, Жамбылской области - 84, Западно-Казахстанской области - 96, Карагандинской области - 94, Костанайской области - 28, Кызылординской области - 159, Мангистауской области - 14, Павлодарской области - 63, Северо-Казахстанской области - 29, Туркестанской области - 76, сообщает coronavirus2020.kz.

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