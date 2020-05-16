В Карагандинской области возобновлено строительство Эскулинского водовода

Караганда. 15 мая. Kazakhstan Today - В Жезказгане и Сатпаеве начинают работу по обеспечению населения качественной водой и её бесперебойной подаче, передает Kazakhstan Today.

Власти готовы приступить к реализации долгожданного проекта по строительству Эскулинского водовода. Работы обещают начать в течение месяца. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Жениса Касымбека в Сатпаев.

В этом году вы должны уже завершить этот проект. Другого варианта нет. Это очень важный вопрос. Финансирование в полном объёме есть. Поэтому не затягивайте и ускоряйтесь", - обратился Женис Касымбек к генеральному директору республиканского "Казводхоза" Алтаю Елжасову.

Напомним, Эскулинский водовод должен обеспечить жезказганцев и сатпаевцев качественной питьевой водой, и его реконструкцию планировалось закончить ещё несколько лет назад. Однако работы из-за нехватки средств затянулись на долгое время.

В этом году при поддержке правительства и активном участии "Казахмыса" финансовый вопрос удалось решить. Проект включён в программу "Дорожная карта занятости".

Мы занимаемся обеспечением питьевой водой в РК сельских населённых пунктов и моногородов. Сатпаевско-Жезказганский регион получает воду из Эскулинского месторождения. Наш проект по реконструкции Эскулинского водовода состоит из трёх этапов. Его реализация полностью обеспечит водой Сатпаев и Жезказган. Перед нами стоит задача закончить в этом году все три этапа проекта", - рассказал Алтай Елжасов.

Вместе с тем для улучшения качества подаваемой питьевой воды из подземных источников начаты работы по разработке ПСД проекта "Реконструкция Уйтас-Айдосского водовода с учётом ввода Кожамсеитского месторождения". Кроме этого, для бесперебойной подачи воды жителям Жезказгана "Казахмыс" проводит работы по строительству резервного водовода из Кенгирского водохранилища общей протяжённостью 1000 метров. На сегодняшний день выполнено порядка 80% объёмов работ.

Помимо решения водного вопроса, в Жезказгане и Сатпаеве начались подготовительные работы к строительству новых канализационных - очистных сооружений.

Во время рабочей поездки глава области ознакомился и с ходом строительства домов в новом микрорайоне для переселенцев из посёлков Сатпаева.

Осмотрел также и долгострой - дом на 60 квартир, возводить который начали ещё в 1990 году. На сегодняшний день его строительство завершено.

В этом доме 15 квартир с мебелью выкупила корпорация "Казахмыс" для работников, относящихся к категории многодетных семей.

Акимат Сатпаева планирует выкупить здесь 22 трёхкомнатные квартиры - тоже для многодетных семей, стоящих в очереди на получение жилья.

Побывал Женис Касымбек и на стройплощадке трёхэтажного детского сада на 320 мест. Его строительство идёт в рамках Дорожной карты занятости. В настоящее время ведутся работы по монтажу фундаментных блоков, плит перекрытия, кладке стен. Завершить строительство планируется до конца 2020 года.

Всего в Сатпаеве в рамках ДКЗ реализуются 18 проектов в сфере образования, ЖКХ, строительства, здравоохранения. Начат капитальный ремонт в трёх садиках, четырёх школах. Запланирован капремонт больницы. Стали приводить в порядок дороги. По всем проектам планируется обеспечить рабочими местами почти 800 человек.

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