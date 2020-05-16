Полиция Алматы проверяет обстоятельства продажи квартиры одинокого пенсионера, страдающего расстройством памяти

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Полиция мегаполиса проверит обстоятельства продажи квартиры, принадлежащей пенсионеру, передает Kazakhstan Today.

Одинокого пенсионера, страдающего расстройством памяти, выселили из собственной квартиры. По словам соседей, председатель КСК обманом вынудил пожилого мужчину переоформить документы на жильё, сообщает "Первый канал Евразия"





Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту в настоящее время расследуется уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебного расследования по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Созданная следственно-оперативная группа в ходе производства установит истинные обстоятельства продажи пенсионером своего жилья, допросит стороны, свидетелей и примет по уголовному делу окончательное процессуальное решение. Доводы общественности также будут тщательно изучены. В ходе расследования будут обеспечены принципы объективности и всесторонности", - цитирует начальника управления полиции Бостандыкского района Даурена Утебаева портал Policia.kz .

О том, что пенсионер Александр Толстов больше не является собственником жилья, соседи узнали, когда в квартире появились незнакомые люди. Они сообщили, что пенсионер уехал жить к родственникам, которых, как выяснилось, у него нет.

По словам соседей, председатель КСК сообщил им, что является собственником квартиры с осени прошлого года.

Выяснилось, что сам пенсионер живет на окраине города во времянке, которую ему снял председатель КСК. Владелец временного жилья сообщил, что мужчина, который привёз Александра, оплатил проживание за два месяца. А сам Александр говорит, что квартиру переписал из-за долгов за коммунальные услуги.

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