Дожди ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 18 мая, на большей части Казахстана ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
По всей республике по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на юге и северо-западе сильные, ожидаются шквал, град, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.
В Кызылординской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, ночью и утром местами туман.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду.
Ночью в Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 18 метров в секунду.
В Алматинской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза.
Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможен град.
В Восточно-Казахстанской области, на юге, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства