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Дожди ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

18.05.2020, 08:23 12718
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 18 мая, на большей части Казахстана ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 

По всей республике по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на юге и северо-западе сильные, ожидаются шквал, град, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, ночью и утром местами туман. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
Ночью в Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 18 метров в секунду. 
 
В Алматинской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. 
 
Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможен град. 
 
В Восточно-Казахстанской области, на юге, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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