Дожди ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 18 мая, на большей части Казахстана ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

По всей республике по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на юге и северо-западе сильные, ожидаются шквал, град, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ночью в Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 18 метров в секунду.

В Алматинской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

Днем в Павлодарской области местами ожидается гроза, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области, на юге, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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