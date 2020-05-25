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В воскресенье на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, на западе - дожди

24.05.2020, 09:27 8263
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 
Как отмечают синоптики, практически вся территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются дожди, грозы, возможен град. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке - пыльная буря, на севере и северо-западе - туман.
 
В Кызылординской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер до 15-23 метров в секунду, в Жамбылской области - с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается гроза, туман, ветер 18 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман. В Мангистауской, ночью в Атырауской, днем в Алматинской, Карагандинской областях местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, на западе Туркестанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара. В Восточно-Казахстанской области на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает "Казгидромет".
 

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