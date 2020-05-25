В Алматы усилили разъяснительную работу среди граждан

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы совместно с сотрудниками акимата начали рейдовые мероприятия, направленные на усиление разъяснительной работы среди населения по соблюдению карантинных норм, передает Kazakhstan Today

Прежде всего речь идёт о соблюдении масочного режима, который на сегодняшний день является одним из основных средств индивидуальной защиты граждан. Практика свидетельствует, что некоторые и вовсе прекратили соблюдать карантин: сняли медицинские маски, ходят в гости, забыли об антисептической обработке рук и своего жилища. Как бы грубо ни звучало, это прямые факторы, влияющие на распространение коронавирусной инфекции, это благоприятная среда для заразы. В этой связи властями города в местах массового пребывания граждан и общественном транспорте усилена разъяснительная работа. Сегодня с раннего утра сформированы десятки мобильных групп из числа сотрудников полиции и районных акиматов", - информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и строго придерживаться карантинных требований. Это гарант безопасности вашего здоровья и здоровья ваших близких.

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