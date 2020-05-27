В Алматы прошел концерт русской камерной музыки

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - Концерт русской камерной музыки состоялся 25 мая 2020 года в Алматы на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Редкие записи были преподнесены в качестве подарка казахстанцам в честь Дня славянской письменности и культуры в рамках Фестиваля славянской письменности и культуры в Южном Казахстане", - рассказали в представительстве Россотрудничества в Алматы.

Обращаясь к зрителям, художественный руководитель Музыкальной гостиной Белорусской государственной филармонии Татьяна Старченко рассказала о работе гостиной, в которой часто выступают музыканты из разных стран. Не так давно в ней приняла участие известная казахстанская певица, победитель проекта "Большая опера" Салтанат Ахметова.

Для выступления в Минске Салтанат Ахметова подготовила особую программу, состоящую из камерных произведений русских композиторов. В программу концерта вошли романсы Александра Гурилёва, Михаила Глинки, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Каждый из них был исполнен с глубоким чувством и искренностью. Публика была очарована блестящей техникой и высокой культурой исполнения.

В концерте приняли участие Татьяна Старченко (фортепиано) и солист Большого театра Республики Беларусь Илья Сильчуков. Салтанат Ахметова и Илья Сильчуков исполнили несколько дуэтов, с особым трепетным отношением встреченных публикой.

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