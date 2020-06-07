Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 6-8 июня, передает Kazakhstan Today.
По информации РГП "Казгидромет", на севере ожидается повышение температуры.
Малоподвижный антициклон установился над северными районами Казахстана. В ближайшие дни он сохранит хорошую погоду на большей части республики. В северных и центральных регионах температурный фон начнет повышаться ночью от 5-10 до 10-15 тепла, днем от 18-23 до 25-30 тепла. На западе и востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями", - сообщили синоптики.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства