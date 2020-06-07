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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

05.06.2020, 11:12 22978
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 6-8 июня, передает Kazakhstan Today.
 
По информации РГП "Казгидромет", на севере ожидается повышение температуры.
 

Малоподвижный антициклон установился над северными районами Казахстана. В ближайшие дни он сохранит хорошую погоду на большей части республики. В северных и центральных регионах температурный фон начнет повышаться ночью от 5-10 до 10-15 тепла, днем от 18-23 до 25-30 тепла. На западе и востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями", - сообщили синоптики.

 

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