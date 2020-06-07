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Неустойчивая погода ожидается в субботу в Казахстане, на западе и востоке - грозы

06.06.2020, 08:43 11260
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода ожидается в субботу в Казахстане, на западе и востоке - грозы, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - на западе и востоке местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града. Остальная территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков", - сообщает "Казгидромет".

 
По прогнозу, сегодня местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду, днем - град, местами - шквал. 
 
В Туркестанской области местами ожидается ветер до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
Также местами в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской и Атырауской областях - с пыльной бурей. 
 
В Кызылординской, Жамбылской, местами Туркестанской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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