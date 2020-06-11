ТЦ "Абу Даби Плаза" открыл двери для посетителей, соблюдая повышенные меры безопасности

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Торговый центр многофункционального комплекса "Абу Даби Плаза" вновь открыл двери для посетителей с соблюдением усиленных мер безопасности, которые были озвучены по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

На территории торгового центра функционирует большая часть магазинов, салон красоты Camille Albane, супермаркет Galmart и аптека "Цветная". Фудкорт и рестораны на территории торгового центра по-прежнему будут закрыты.

С начала объявленной ВОЗ пандемии коронавируса нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников, арендаторов и гостей нашего торгового центра. Многие из объявленных мер были приняты нами с первых дней вспышки болезни. На сегодняшний день мы усилили их вместе с дополнительными мерами по защите здоровья и безопасности. Был разработан детальный план по возобновлению работы торгового центра совместно с государственными органами и арендаторами, а также принимая во внимание рекомендации ВОЗ. Мы продолжим следить за ситуацией и будем немедленно вносить необходимые коррективы в работу торгового центра. Мы очень рады нашим гостям и хотим заверить, что делаем все возможное, чтобы обеспечить их комфортное пребывание в нашем центре", - комментирует Хокан Нильсен, исполнительный директор Aldar EuroAsia Property Management.

Обеспечение здоровья и безопасности гостей и сотрудников центра остаются главными приоритетами для руководства многофункционального комплекса "Абу Даби Плаза". Повышенные меры включают контроль температуры инфракрасными термометрами на каждом входе, включая вход с паркинга, проверку наличия масок у посетителей, а также усиленную обработку дезинфицирующими средствами территории торгового центра. В рамках выполнения данных мер ежедневно ТЦ "Абу Даби Плаза" использует более 150 литров антисептика для обеззараживания территории, а также для санитайзеров, установленных для обработки рук посетителями. Кроме того, 75 сотрудников каждый день выходят на работу для проведения дополнительной дезинфекции. Обработка дезинфицирующими средствами входной группы, зоны ресепшена, гардеробной, уборных комнат и дверей проводится каждые полчаса; лифты, мебель, скамейки и банкоматы обрабатывают каждый час, а общие зоны для посещения - 3 раза в день.

Кроме того, посетители с симптомами ОРВИ (повышенная температура) и посетители без масок не будут допускаться к визиту в торговый центр, а внутри ТЦ "Абу Даби Плаза" гости найдут дополнительные дезинфицирующие средства в каждой ванной комнате и информационные вывески на всех открытых площадках, включая эскалаторы, о необходимости социального дистанцирования.

Часы работы торгового центра с 10.00 до 22.00

Об Aldar

Aldar Properties PJSC - ведущий девелопер объектов недвижимости в Абу-Даби с активами на 10 млрд долларов США, c земельным фондом в 75 млн квадратных метров, знаменит своими выдающимися архитектурными сооружениями, расположенными в Объединенных Арабских Эмиратах и на территории других стран Ближнего Востока.

С момента основания в 2005 году и до сегодняшнего дня Aldar продолжает придавать форму и совершенствовать городское пространство в столице ОАЭ, а также создает архитектурный облик других ключевых областей Эмирата.

Aldar развивает впечатляющие инновационные проекты, среди которых здание штаб-квартиры компании в Al Raha Beach, the Gate Towers в Shams Abu Dhabi на острове Al Reem и автодром Formula -1 на острове Yas.

Акции Aldar торгуются на бирже ценных бумаг Абу-Даби (котировка акций: ALDAR: UH). Aldar - бизнес, приносящий высокий доход и обеспечивающий регулярную прибыль. Также Aldar имеет преимущества в связи с большим количеством различных акционеров. Компания работает согласно высоким стандартам корпоративного управления и привержена идее долгосрочного и устойчивого бизнеса с целью обеспечения прибыли и ценности своим акционерам на постоянной основе.

Aldar стремится к тому, чтобы возводимые компанией объекты и сооружения были качественными, комфортными и привлекательными для посетителей, для того, чтобы сделать жизнь жителей Абу-Даби и туристов гораздо насыщеннее. Aldar играет лидирующую роль в разработке и создании условий для ведения розничной торговли мирового класса. Примером служит Торгово-развлекательный центр Yas Mall. Компания соблюдает международный стандарт образования в Академиях Aldar, возводит первоклассные места притяжения, такие как автодром Formula-1 Yas Marina, а также объекты жилой недвижимости.

Видение Aldar - стать самой надежной и признанной девелоперской компанией в Абу-Даби и за его пределами.

Официальный вебсайт Aldar Properties PJSC: http://www.aldar.com

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства