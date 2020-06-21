В субботу на востоке Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В субботу большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь в восточной половине под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и востоке возможен град, на востоке днем сильный дождь, шквал. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе и юге - с пыльной бурей. На северо-западе, севере, в центре местами ожидается туман, сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, возможен град. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду, утром ожидается туман. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ветер усилится до 15-23 метров в секунду, с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области утром - туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики напомнили, что минувшей ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидались заморозки 2 градуса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства