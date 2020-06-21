На период карантинных ограничений изменился порядок пересечения Государственной границы РК

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о внесении изменений в Порядок пересечения Государственной границы на период карантинных ограничений, передает Kazakhstan Today.



1. Разрешен выезд граждан Республики Казахстан в страны, с которыми по решению правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.



Основные условия для иностранцев - соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом.



Прямыми воздушными рейсами для въезда в Республику Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну.



2. Кроме того, разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан:



иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Республику Казахстан вне экипажей для смены - при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;



владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан - при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);



родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.



При выезде из страны гражданам Республики Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну, куда планируется поездка.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства