Управление ООН и Антикоррупционное агентство провели совместный вебинар по продвижению концепций добропорядочности через образование

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - 26 июня Агентством по противодействию коррупции совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности проведен вебинар по образовательным вопросам предупреждения коррупции, честности и этики, передает Kazakhstan Today.

В совещании приняли участие представители Министерства образования и науки, руководители областных управлений образований и территориальных департаментов Агентства по противодействию коррупции.

В ходе вебинара директор департамента добропорядочности Ганижан Асанулы отметил, что агентство уделяет особое внимание сфере образования как ключевой платформе развития человеческого капитала.

Так, во всех учебных заведениях страны действуют клубы "Адал урпак" и "Саналы урпак", которые насчитывают порядка 8 тысяч молодежных объединений, продвигающих идеологию добропорядочности", - рассказали в департаменте по противодействию коррупции Алматы.

Ежеквартально проводится республиканская акция "Час добропорядочности".

Утверждены стандарт открытости и прозрачности, методика выявления и урегулирования конфликта интересов в вузах, которые позволят устранить коррупционные риски в этой сфере.

Руководитель республиканского проектного офиса "Саналы урпак" Каиржан Токушев рассказал о работе по сертификации вузов согласно международному антикоррупционному стандарту ISO 37001.

В ходе совещания экспертами УНП ООН были презентованы механизмы для предупреждения коррупции среди молодого поколения, в том числе видеоматериалы и интерактивная "Игра на честность".

Руководитель программного офиса УНП ООН в Республике Казахстан Навид Риаз высоко оценил работу агентства в вопросах продвижения идеологии добропорядочности в сфере образования.

По итогам совещания стороны договорились о совместной работе, в том числе в рамках проекта "Часа добропорядочности".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства