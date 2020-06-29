Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы поздравил журналистов с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю журналистское сообщество Алматы с профессиональным праздником! Ваше мастерство особенно востребовано в современных реалиях, когда от своевременного и полного информирования зависят здоровье и жизни горожан! Исполнения сокровенных желаний, успехов и процветания!", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Twitter.

В своем поздравлении представителям СМИ аким города отметил важность и значимость журналистской работы в современных условиях.

Впервые в акимате Алматы создан пресс-центр, на площадке которого руководители районных акиматов, управлений и структурных подразделений проводят разъяснительную работу, отвечают на вопросы СМИ.

С начала года проведено 167 пресс-конференций, выступили 366 спикеров, ответивших на 1685 вопросов. При этом 131 пресс-конференция была посвящена теме борьбы с нераспространением COVID-19. 199 спикеров ответили на 1339 вопросов по КВИ.

Во время режима чрезвычайного положения пресс-служба акимата города создала специальный чат в мессенджере WhatsApp, где оперативно информирует журналистов о ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Почти из 3,5 тыс. СМИ, зарегистрированных в Казахстане, более тысячи работают в Алматы. Из них 937 - периодические издания, 54 - электронные и 93 - интернет-СМИ.

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