Аким Акмолинской области поручил увеличить количество животноводческих и перерабатывающих предприятий в регионе

Кокшетау. 25 июня. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки в Ерейментауский район поручил увеличить количество животноводческих и перерабатывающих предприятий, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Ерейментауский район аким области посетил откормочную площадку на более полторы тысячи голов крупного рогатого скота и орошаемые поля хозяйства "Жана Береке". Предприятие на сегодняшний день одно из передовых в районе. Откорм скота проводится с применением канадской технологии. В перспективе в текущем году увеличение откормочного контингента до 2 тысяч голов. К слову, орошение полей ведётся системой дождевания", - рассказали в пресс-службе акима области.

Глава региона поручил увеличить количество животноводческих и перерабатывающих предприятий, подготовить необходимый запас кормов. Он положительно оценил деятельность сельхозпредприятия, отметив, что Ерейментауский район имеет большие перспективы в развитии животноводческой отрасли, а опыт ТОО "Жана Береке" должен служить примером для других хозяйств.

Кроме того, в районе выращивается клубника в теплицах компании "Фрутика". Площадь насаждений составляет 0,7 гектаров с годовым оборотом 7 тонн.

Крестьянское хозяйство "Балжан" занимается производством кумыса. Мощностью - 5 тысяч литров за сезон. Имеется в районе и сыроварня, производительностью 500 килограммов сыра в месяц и здесь же налажено производство натурального йогурта.

Далее, глава региона ознакомился с ходом капитального ремонта Новомарковской средней школы. По программе "Дорожная карта занятости-2020" на эти цели выделено 119 миллионов тенге. Объект планируют сдать до августа текущего года.

Аким побывал и на объекте реконструкции котельной номер 5 города Ерейментау. Здесь также в рамках вышеуказанной программы на проведение работ выделено 734 миллиона тенге. Ермек Маржикпаев поручил руководству района проследить за качественным выполнением работ подрядной организации.

В этом году даем 750 млн на подготовку к отопительному сезону. Все по модернизации идет. Всё должно быть сделано качественно" - отметил аким области.

В районе также должен продолжаться средний ремонт улично-дорожной сети города Ерейментау. На эти цели выделено 88 миллионов тенге.





Но ход работы не удовлетворил руководителя региона и в целом. Ермек Маржикпаев остался недоволен благоустройством населенного пункта", - рассказали в акимате.

Глава области отметил слабую организацию подготовки и проведения ремонта дорог районного центра руководством города Ерейментау. Аким поднял вопрос о соответствии занимаемой должности акима районного центра за упущения в работе.

10 человек поставили с лопатами и один грейдер. Это работа что ли?" - сказал Маржикпаев.

Аким области ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и 45-квартирного жилого дома в райцентре. Он поручил сдать объекты качественно и в срок. К слову, многоквартирное жильё планируют сдать ко Дню Независимости Казахстана.

Продолжается капитальный ремонт средней школы номер 1 города Ерейментау. На ремонт электрооборудования и системы освещения выделено почти 30 милионов тенге. Сдать объект планируется в июле текущего года. Ермек Маржикпаев поручил подрядчикам уложиться в установленные сроки.

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