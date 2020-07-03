Европейские критики высоко оценили новый альбом казахстанско-итальянского композитора Ангелины Ершовой

Рим. 2 июля. Kazakhstan Today - Среди десятка неоклассических релизов, ежегодно поставляемых конвейером музыкальной индустрии, европейские критики высоко оценили новый альбом Piano Mirage казахстанско-итальянского композитора, пианиста и продюсера Ангелины Ершовой , передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

Piano Mirage - это очень яркая и эмоциональная работа, в котором композитор ведет слушателя через свой богатый внутренний мир. В четырнадцати треках или звуковых картинах альбома Piano Mirage отражены радости и страдания, чаяния и надежды, состояние потерянности и обретение свободы, где слушатель - он же создатель своего собственного фильма, наполняет и проживает это необыкновенное путешествие", - пишет в своем блоге об альбоме немецкий музыкальный критик Волфганг Кабш (Wolfgang Kabsch).

Анимация: Peneloppe Jossen, Michele Bernardi. Скрипка: Manfred Croci

В свою очередь, немецкий эксперт Вон Франк П. Экерт (Von Frank P. Eckert) отметил, что Piano Mirage - это цикл миниатюрных пьес восхитительно простых и богатых по звучанию.

Первые пять альбомов, которые были выпущены Ангелиной Eршовой за последние несколько лет, сочетали в себе электроакустику, электронику, брейкбиты, даб и трип-хоп в тонком стилистическом равновесии с пианистической виртуозностью. Её нынешний альбом Piano Mirage - это цикл миниатюрных пьес для фортепиано, восхитительно простых и богатых по звучанию. Автор умело использует синтез звука рояля, добавляя оркестровые инструменты и вокал, тем самым обогащая общее звучание альбома", - пишет в своей рецензии Вон Франк П. Экерт (Von Frank P.Eckert), опубликованной в журнале электронной музыки Groove .

При этом итальянский музыкальный критик Джильберто Oнгаро (Gilberto Ongaro) считает, что музыка Piano Mirage увлечёт тебя в свой фантастический мир фортепианных миражей, наполненный живыми музыкальными образами и яркими красками.

Оказавшись в тишине перед пустой белой стеной, закрой глаза и прислушайся, включив своё воображение, и время остановится, и ты услышишь музыку", - написал эксперт в музыкальном журнале Musicmap .

Также о релизе альбома сообщил музыкальный итальянский журнал Rockerilla

Ангeлина Eршова после её предыдущего архаично-шаманского альбома CosmoTengri (2019) возвращается к кристальному звучанию её любимого инструмента - фортепиано и пишет звуковые картинки - так называемые фортепианные миражи Piano Mirage. В нескольких произведениях звучит выразительная скрипка итальянского скрипача Mанфреда Крочи (Manfred Croci). Посредством гармонической прогрессии и тембрального развития, работа представляет собой живые динамические структуры, которые заставляют слушателя перенестись за пределы воображаемого", - считает эксперт Рафаеле Руссо (Rafaele Russo).





"Piano Mirage - это поток эмоций, который заставляет слушателя потеряться и вновь обрести себя, почувствовав глубокую связь с Матерью Природой, наполняющей жизнь светом и радостью". Как отметил в своей рецензии итальянский критик Габриэле Периторэ (Gabriele Peritpore),- это поток эмоций, который заставляет слушателя потеряться и вновь обрести себя, почувствовав глубокую связь с Матерью Природой, наполняющей жизнь светом и радостью".





В этот непростой период хаоса и глобальных изменений в мире, связанных с пандемией, мне захотелось напомнить себе и людям, что истинная свобода и сила знания находится внутри нас и не нуждается во внешнем подтверждении", - прокомментировала выход своего альбома Ангелина.

По ее словам, музыкальная драматургия альбома развивается в тесной связи с данной идей: герой переживает разные внутренние состояния, чтобы в конце своего путешествия выйти на новый качественный уровень - мир без границ, наполненный творческой свободой.

О выходе альбома Piano Mirage сообщили ведущие музыкальные платформы, включая iTunes, Bandcamp, Spotify, Deezer, Amazon, Napster, Last FM и другие. Композиции из альбома казахстанско-итальянского композитора ротируются на радиостанциях Европы и Америки: BBC Radio 3 (Великобритания), RTVE (Испания), KEXP 90.3 FM (Америка), RAI 3 (Италия), Radio Libertaire 89.4 (Франция), RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg (Германия), ORF (Австрия), FSK 93.00 (Германия), RTE Raidio (Ирландия), Source 96.1 FM (Великобритания) и др.

Ангелина Eршова, молодой талантливый композитор, пианист, продюсер, арт-директор своих собственных проектов и специалист по новейшим звуковым технологиям из Казахстана, проживающая в Италии более 15 лет.

Ангелина закончила в Алматы Республиканскую музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой по классу дирижирования, а затем Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы по классу специального фортепиано и композиции. Далее получила диплом на факультете электронной музыки и инновационных технологий Римской консерватории Santa Cecilia. На сегодняшний день она - активно действующий композитор, работает на Государственном радио и телевидении Италии RAI и в Mediaset, пишет музыку инструментальную, оркестровую, а также для театра и кино. С 2008 года является автором мультимедийного проекта Astroconcert, который характеризуется как симбиоз музыки, видео-арта и астрофизики. Ангелина является также основателем Twin Paradox Records - итальянского лейбла электронной музыки - и автором серии музыкальных релизов: CosmoTengri (2019), Resonance Night (2017), Piano's Abyss (2016), Nomad (2015), Blind Rain (2014), Inquiet (2014), Karman Vortex (2013).

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