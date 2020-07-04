Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и в центре местами сильные, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ночью и утром местами – туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается град.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области возможен град, ночью ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, местами Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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