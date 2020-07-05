Аким Алматинской области поздравил жителей региона с Днем столицы

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил жителей региона с Днем столицы, передает Kazakhstan Today.



"Уважаемые жители Алматинской области! Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем столицы! Благодаря мудрой политике и стратегической дальновидности Первого Президента страны - Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, в самом сердце Евразии возник уникальный город, ставший наглядным воплощением титанического труда, смелых инициатив и творческих идей. Наша столица, став обладательницей почетного звания ЮНЕСКО "Город мира", является не только социально-политическим, экономическим и культурным центром страны, но и глобальной диалоговой площадкой для решения вопросов дипломатии, миротворчества и расширения международных связей. Ее дальнейшему развитию особое внимание уделяет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, создавая все условия для ее совершенствования и роста. Сегодня Нур-Султан - ориентир для всех регионов страны, являющийся главным символом единства и независимости", - написал глава области.



Он отметил, что свой вклад в дальнейшее становление современного мегаполиса вместе со всеми казахстанцами вносит каждый жетысуец, искренне гордясь ее успехами, помогая закреплять достижения и поддерживая в этот нелегкий для всех период борьбы с пандемией.



"Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам, всем вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и удачи во всех добрых начинаниях! Расти и развивайся, родная столица - город Нур-Султан! Цвети и процветай наш общий дом - Республика Казахстан", - заключил Амандык Баталов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства