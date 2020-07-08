В Алматы у спекулянтки изъяли сотни упаковок лекарственных препаратов

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции департамента полиции задержали в Турксибском районе Алматы перекупщицу лекарственных препаратов, передает Kazakhstan Today.

У гражданки Д. изъято 100 упаковок препарата "Гроприносин", 105 упаковок "Анаферона" детского, 62 упаковки препарата "Анаферон" для взрослых, а также 7 упаковок "Ингавирина", которые она планировала перепродать по завышенной цене. У задержанной изъято около 1 миллиона тенге, вырученных за сделку. Вышеуказанные лекарственные препараты изъяты", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.





Действиям женщины будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством и определена ответственность.

Как сообщили в акимате города Нур-Султан, около 10 наименований противовирусных препаратов изъяли полицейские столицы за два дня. Их общая стоимость составила порядка 6 млн тенге.

В общей сложности полицейские обнаружили 4,7 тыс. таблеток, свыше 2 тыс. флаконов и 400 капсул лекарственных средств, 80 градусников, более 26 тыс. масок и 3,5 тыс. элементов медицинской одежды (халаты, перчатки, шапочки, очки и др.), которые предприимчивые дельцы пытались незаконно сбыть. По предварительным подсчетам, общая сумма изъятого составила свыше 6 млн тенге.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий 6 июля по улице Кошкарбаева задержана автомашина марки "Тойота-Камри" под управлением 30-летнего жителя города, у которого в багажнике машины обнаружена крупная партия медицинских препаратов "Цефтриаксон", "Цефазолин", "Сумамед", "Азитромицин", "Ингаверин", "Эуфиллин", "Ледокаин" и другие. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и был дважды судим. Также полицейские на стоянке одного из ТРЦ задержали 30-летнюю женщину, которая намеревалась реализовать лекарства, не имея соответствующих документов. Помимо этого, в микрорайоне Юго-Восток при контрольном закупе задержана женщина 40 лет за реализацию дефицитных лекарственных препаратов "Ледокаин", "Эргоферон", "Парацетамол", "Цефазолин", "Калетра" и других", - проинформировали в ведомстве.

Между тем проведена проверка городских аптек, в ряде из них выявлено завышение цен на лекарственные препараты.

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