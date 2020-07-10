Штормовое предупреждение объявили в шести областях

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" предупредило жителей Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей о надвигающемся шторме, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июля в Северо-Казахстанской области, сутки 11 июля местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области в пятницу, 10 июля, местами ожидается гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%.

В Костанайской области днем 10 июля синоптики прогнозируют сильную жару до 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 10 июля местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метро в секунду с пыльной бурей. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 90-100%.

Синоптики прогнозируют в Мангистауской области днем 10 июля пыльную буру. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 18 метров в секунду. Местами сохранится сильная жара 38-41 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Восточно-Казахстанской области днем 10 июля местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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