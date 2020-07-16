Ушел из жизни директор НИИ травматологии и ортопедии

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today -15 июля на 71-м году жизни скончался директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО), доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК за 2015 год в области науки и техники, заслуженный деятель РК, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РК, президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Нурлан Батпенов, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

После окончания Целиноградского государственного медицинского института (ЦГМИ) Нурлан Батпенов начал свой трудовой путь врачом-ординатором травматолого-ортопедического отделения Областной клинической больницы Целинограда. Он всегда врачебную практику сочетал с научно-педагогической деятельностью в ЦГМИ.

В 1994 году внедрил артроскопическое исследование коленного сустава в северных регионах Казахстана.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию "Разработка системы лечения и создание условий стойкой ремиссии у больных деформирующим артрозом крупных суставов". В этом же году впервые в республике применил метод эндопротезирования тазобедренного сустава современными немецкими и швейцарскими эндопротезами, в 2003 году - эндопротезирование коленного сустава.

В 2015 году коллектив авторов НИИТО под руководством Нурлана Батпенова стал лауреатом Государственной премии РК в области науки и техники за работу "Разработка и внедрение инновационных технологий в хирургии тазобедренного сустава с применением эндопротезирования".

Причина смерти не уточняется.

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