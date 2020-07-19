Южнокорейский бизнесмен ответил на вопросы об опыте работы в Казахстане

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - После окончания Корейской войны в 1953 году Южная Корея была одной из самых бедных в мире. Средний доход жителя Кореи к 1960 году не превышал $160 в год. И вот спустя шесть десятков лет страна становится не только "азиатским тигром", но и локомотивом развития во всем мире, передает Kazakhstan Today.

Столь резкое развитие было бы невозможно без трудолюбия и самопожертвования корейцев во благо цели - совершенствования.

О своем личном "чуде" с нами делится основатель и генеральный директор южнокорейской компании "GLO&KO Inc." господин Джек Бэ.

Джек, чем занимается Ваша компания?

- До основания "GLO&KO Inc." я на протяжении 5 лет работал в Китае. Выучив китайский язык еще в студенчестве, я быстро влился в среду и начал заниматься финансами, консультациями в области блокчейна, недвижимости, торговли. За короткий период мы с моими китайскими партнерами смогли объединить бизнесменов двух стран и продвигали их компании на рынках Кореи и Китая.

Набравшись опыта, я принял решение основать собственную компанию. Благодаря сохранившимся контактам, мы быстро влились в сферу международного консалтинга и торговли. Помимо развития отношений с соседним Китаем, мы построили достаточно хорошие отношения со странами Латинской Америки, в Юго-Восточной Азии мы работаем с Камбоджей. Полгода назад по приглашению принцессы Камбоджи я стал официальным партнером фонда "Mudhita Foundation".

Вы отметили Вашу работу на международной арене, а был ли у Вас опыт работы в Казахстане?

- С Казахстаном меня связывает детская мечта. В одном из эпизодов программы о дикой природе меня поразили белоснежные пики гор. Потом я узнал, что это горы Алатау. Со временем я начал изучать и другие окрестности Казахстана, пусть только по фотографиям, но я был поражен столь огромным разнообразием ландшафтов, людей и культур, смешавшихся в малоизвестном для южнокорейцев Казахстане. Тогда я поставил для себя цель - познакомить эти две страны.

Сегодня мы работаем по освещению значимых событий и мероприятий в Казахстане. Совместно с нашими партнерами в корейских СМИ публикуем интересные материалы о Казахстане, культуре и политике. И многие начинают узнавать и интересоваться вашей страной.

Джек, наблюдая за событиями в Казахстане, Вы наверняка видите и эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Что Вы думаете по этому поводу?

- Что ж, я бы не сказал, что в Казахстане ситуация настоль критична. Как международный предприниматель, я слежу за обстановкой во всем мире. И я бы оценил эпидемиологическую ситуацию в Казахстане как среднюю. Несмотря на растущее количество зараженных, процент смертности не такой и высокий по сравнению со странами Европы или Южной Америки, а медицина в Европе, как мы знаем, достаточно развита.

Мне нравятся меры, предпринимаемые правительством, где-то они жесткие - касательно локдаунов, я представляю насколько тяжело их переносят представители МСБ, но где-то и достаточно мягкие. По новостям постоянно показывают людей в городе без масок, люди игнорируют элементарные меры безопасности, проводят закрытые вечеринки. Я не хочу дискредитировать казахстанские власти, но мне кажется причина в ослабленной информационной политике, до людей не доносится важность ношения масок. Если сейчас Вы окажетесь в самом оживленном месте Сеула, я готов с Вами поспорить, что Вы не найдете больше 2 человек из 100, кто не носит маску. И, скорее всего, он без нее, потому что решил выпить кофе. Нам постоянно присылают сообщения о необходимости ношения масок, везде стоят таблички, баннеры.

Южнокорейские бизнесмены ценят время и потому знают, что решения необходимо принимать оперативно. В этой связи мы с моей командой решили оказать посильную помощь нашему дружественному казахстанскому народу и уже приобрели 10 тысяч масок. В ближайшие дни мы направим груз в казахстанское представительство в Сеуле для дальнейшей отправки.

У Вас есть какие-то пожелания нашим читателям?

- Читателям вашего издания и всему народу Казахстана я хочу пожелать крепкого здоровья в столь непростое время. За всю историю человечество проходило через множество испытаний. Главная наша сила в единстве и искренности. И мы, "GLO&KO Inc.", готовы всесторонне поддержать наших казахстанских коллег в это нелегкое время.

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