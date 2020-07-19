Ушёл из жизни основатель "Азия дауысы" Мурат Иргалиев

Из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля поставлено больше 70 тысяч упаковок необходимых препаратов, таких как "Дексаметазон", "Цефтриаксон", "Азитромицин", "Эноксапарин", "Офлофлоксацин", "Меропенем", "Клексан" и "Парацетамол".