Ушёл из жизни основатель "Азия дауысы" Мурат Иргалиев

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - На 63-м году жизни скончался генеральный создатель "Азия дауысы" Мурат Иргалиев, передает Kazakhstan Today.
Ушел из жизни мой друг, человек отдавший свою жизнь, силы, энергию, талант пропаганде прекрасного, нашей песне! С молодых лет он запомнился своей удивительной фантазией и особым творческим подходом в организации и проведении интереснейших программ на телевидении, а также всевозможных шоу программ, венцом которых стали "Азия Дауысы", "Жас Канат", международный конкурс казахской песни в исполнении зарубежных артистов "Астана" и другие", - написал о кончине Мурата Иргалиева композитор Толеген Мухаметжанов в Facebook.
Он отметил, что Иргалиев открыл дорогу многим казахстанским артистам, среди которых Димаш Кудайберген, Медеу Орынбаев, Толкын Забирова.
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