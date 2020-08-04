Казахстанцы вынуждены ходить в магазин с удостоверением

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Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Новое требование предоставлять удостоверение личности независимо от возраста при покупке алкогольных и табачных изделий вызывает недоумение у граждан, передает Kazakhstan Today.

7 июля текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения". В соответствии с требованиями нового кодекса, продавцы обязаны требовать удостоверяющий личность документ с покупателей при продаже им алкогольной и табачной продукции. Речь идет о всех клиентах без исключения, вне зависимости от его возраста и того, на сколько лет он выглядит. Отметим, что продажа табачной и алкогольной продукции в РК запрещена лицам, не достигшим 21 года.

Несколько дней как действует новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. В соответствии с пунктом 18 статьи 110 этого кодекса, при продаже алкогольной продукции лица, осуществляющие торговлю такой продукцией, обязаны: а) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность; б) отказывать в продаже алкогольной продукции, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - рассказал казахстанский юрист Роман Подопригора в Facebook .

Такие же правила, по словам юриста, действуют в отношении продажи табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.



"При этом не так важно, что вы выглядите далеко или очень далеко за 21 год (именно по достижении этого возраста можно покупать табачные изделия и алкогольную продукцию). Требовать документ все равно могут", - подчеркнул Подопригора.



Стоит подчеркнуть, что кодексом также введен запрет на выкладку табачных изделий и демонстрацию сигарет, то есть их теперь нельзя выкладывать на витрины, полки, стеллажи. Информация о наличии и цене табачной продукции предоставляется покупателям посредством размещения перечня товаров, "текст которого выполнен на белом фоне размером не более 40-30 сантиметров". Кроме того, согласно пункту 2 статьи 110 кодекса, продавец табачных изделий не должен быть младше 18 лет.



Карагандинцы негодуют, почему документ нужно показывать продавцу даже тем, кто явно перескочил данный возраст, пишет портал NV.kz

"Согласна, что молодежь нужно проверять. А взрослых и пожилых зачем? Я была свидетелем того, что удостоверение требовали даже у людей в возрасте", - рассказала карагандинка.



По информации портала, "в департаменте полиции на данную ситуацию отреагировали с юмором".



"Продавцы же не являются пластическими хирургами, чтобы на вид определить, действительно ли тот же пенсионер, который хочет купить сигареты, достиг возраста 21 года. Только удостоверение личности указывает реальный возраст человека. Здесь не нужно определять по внешнему виду человека", - цитирует NV.kz полицейских.



Корреспондент агентства Kazakhstan Today опросил клиентов ряда торговых точек Алматы относительно их мнения о требовании нового кодекса. Большинство опрошенных выразили недоумение и возмущение новой нормой.



"Моему мужу отказали в продаже сигарет. Очевидно, что ему гораздо больше 21 года. Для чего эта бессмысленная норма - требовать удостоверение у всех без исключения, даже у тех, кому явно больше 21 года?" - возмущается жительница Алматы, отметив, что носить повсюду с собой удостоверение крайне неудобно, поскольку есть риск его потерять.



Новое требование уже привело к ряду мелких и серьезных конфликтов между покупателями, кассирами и администрациями магазинов.



Один из работников крупной торговой сети, пожелавший остаться неизвестным, рассказал корреспонденту агентства, что объекты торговли также недовольны нововведением. Поскольку, помимо нежелательных конфликтов с клиентами, данное требование "не способствует наращиванию объемов продаж".



"Мы советуем нашим клиентам обращаться в администрацию с жалобами и собирать подписи против данного требования. Может быть, даже создать петицию против данной неуместной нормы", - рассказал сотрудник торговой сети.



По словам покупателей, в некоторых торговых точках объясняют, что данная мера была принята в рамках борьбы с коронавирусом.



"О какой борьбе речь, когда столько людей болеет, не хватает лекарств? А тут это требование. Народ и без того напряжен", - рассказал пенсионер, которому отказали в продаже сигарет, так как у него не было при себе удостоверения личности.



По словам опрошенных, на фоне нехватки лекарств, спекуляций на лекарствах, дефицита коек в стационарах, ажиотажа в аптеках, гибели людей, это новшество выглядит как имитация активной деятельности в социальной сфере, здравоохранении, добавляет напряженности и не способствует стабильности в обществе.

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