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В Актау родные усопшей заплатят штраф за массовые похороны

03.08.2020, 21:10 8884
В Актау родные усопшей заплатят штраф за массовые похороны
Актау. 3 августа. Kazakhstan Today - В отношении родных умершей Бибижамал Аблазимовой, похороны которой прошли 3 августа в Актау, составлен административный протокол, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает "Лада", Бибижамал Аблазимова скончалась в возрасте 79 лет. Она известна своей благотворительной деятельностью. Многие приехали из других городов, чтобы проводить ее в последний путь.
 
В отношении родных умершей составлен протокол по статье 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области. 
 
По словам родных покойной, большая часть собравшихся была из числа родственников. Все они соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты.
 
Напомним, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. 
 

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