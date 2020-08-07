Археологи обнаружили в Туркестанской области склеп с захоронениями служителей дервишского ордена

Туркестан. 6 августа. Kazakhstan Today - Сенсационную находку сделали ученые Казахского научно-исследовательского института культуры в рамках проекта "Реставрация исторических объектов городища Культобе", передает Kazakhstan Today.

По мнению специалистов, культобинская ханака является уникальным памятником культовой и погребальной архитектуры, функционировавшей на протяжении нескольких столетий - с XV до XIX веков.

Здесь "читаются" не только фрагменты всех помещений и ритуальных залов комплекса, но и обнаружен склеп с захоронениями служителей дервишского ордена", - сообщается на официальном сайте Археологического парка Культобе.

Отмечается, что такие памятники практически неизвестны отечественной науке и относятся к категории малоисследованных. Исключение составляют лишь две казахстанские ханаки из южноказахстанских городищ Отрар и Каялык. Последние по своим размерам и масштабам значительно уступают культобинскому аналогу.

Ханака, обнаруженная на Культобе, действительно, одно из интереснейших сооружений древности, относящееся напрямую к ордену Яссауи, о чем говорят неоспоримые факты: расположение в непосредственной близости от мавзолея ходжи Ахмеда Яссауи (буквально в 300 метрах) и ориентация захороненных в склепе головой на север, то есть в сторону мавзолея. Всем известно, что главным отличием суфизма от ортодоксального ислама является культ святых могил, о котором говорится в трудах известных ученых, таких как Игнац Гольдциер, Владимир Басилов, Инга Стасевич и многие другие. Именно культ святых могил предопределил существование многочисленных среднеазиатских и восточных ханак в целом в местах, где похоронен либо основатель общины, либо просто особо почитаемый член суфийского ордена. И таких примеров по Средней Азии достаточно много. При этом в культе святых четко прослеживаются остатки доисламских верований древних насельников Казахстана, восходящие к античному культу старейшины или основателя рода", - отметил научный руководитель проекта, доктор философии, ассоциированный профессор, заслуженный деятель Казахстана Андрей Хазбулатов.

По словам археолога Ерлана Кизазова, строительство таких заведений, наряду с мечетями и медресе, считалось богоугодным делом и велось часто по повелению верховных правителей или их наместников. Как правило, они строились в городах и вдоль дорог во всех мусульманских странах.

Ханака на городище Культобе представляет собой комплекс из 10 помещений с отопительными печами и небольшими тандырами. В юго-восточной части строения расположен мавзолей прямоугольной формы с подпольным склепом, в котором обнаружено 7 захоронений. Мавзолей прямоугольной формы (8 на 11 метров). Все погребенные уложены вдоль с ориентацией в сторону мавзолея ходжи Ахмеда Яссауи, что доказывает гипотезу о принадлежности ханаки к яссауийскому ордену. С южной, северной и восточной стороны от мавзолея ханаки расчищены обходные галереи прямоугольной формы, часть стен изготовлена из сырцового кирпича, а часть - из жженого кирпича и крупной речной гальки. К западу от мавзолея вдоль длинной меридиональной стены расположены 8 келий худжр (келья, маленькая комната), вытянутых в одну линию с юга на север со входом с западной стороны. В северно-западной части объекта наземные конструкции не фиксируются, видимо, здесь располагалась крытая терраса - айван, используемая для хозяйственных нужд и коллективных ритуалов", - пояснил он.

Как отметила археолог и этнограф, ведущий научный сотрудник проекта Айсулу Ержигитова, подобная категория зданий, несомненно, связана с дервишскими орденами суфиев, получившими в средние века широкое распространение.

Их называют ханака (рибаты) и текия (завия). По мнению специалистов, термины "ханака" и "рибат" применялись на всем Востоке, текия или текке - в Малой Азии, а завия - в Магрибе. Таким образом, члены общины суфиев жили в специально отведенных зданиях и совершали совместные обряды и мистические радения. В состав помещений большинства ханак, наряду с худжрами - жилыми комнатами для членов общины, обязательно входил большой зал для коллективных ритуалов", - сказала она.

Данная ханака обязательно станет, наряду с крестообразным храмом кангюйской эпохи I-II веков, "жемчужиной" будущего археологического парка под открытым небом "Городище Культобе", научную концепцию которого и разрабатывает наш институт. Уникальность этого здания состоит не только в архитектурной концепции или решении целого суфийского комплекса, но и позволит раскрыть многие аспекты жизни и деятельности представителей яссауийского ордена", - подытожила культуролог, главный научный сотрудник проекта Жанерке Шайгозова.

Проект реализуется при финансовой поддержке Eurasian Resources Group (ERG). Дальнейшее исследование найденного нумизматического материала, а также изучение антропологами и генетиками костных останков человеческих индивидов позволят узнать новую информацию и открыть еще одну страницу в истории Казахстана, надеются ученые.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства