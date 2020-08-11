Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В понедельник, 10 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях с пыльной бурей.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами туман.

Днем в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, местами в Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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