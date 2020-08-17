Телерадиовещание приостановят в Казахстане

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане 19 августа из-за профилактических работ будет временно приостановлено телерадиовещание, передает Kazakhstan Today.

19 августа с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении "Казтелерадио".

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. Квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис. В этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств, пояснили в компании.

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